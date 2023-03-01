Бывшего главу аэропорта «Борисполь» приговорили к пяти годам заключения

За злоупотребление служебным положением был приговорен к пяти годам заключения экс-глава аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхня, рассказали в среду, 1 марта, в САП Украины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на службу ведомства.

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В прокуратуре пояснили, что Дыхня и его подчиненный, начальник САО аэропорта, были признаны виновными в злоупотреблении служебным положением.

Отмечается, что фамилия второго подсудимого не была названа в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, действия руководства «Борисполя» нанесли государству ущерб в размере более 15,7 млн гривен (31,8 млн рублей).