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16 минут назад

В Тамбове в производственной зоне на территории ИК-1 произошел пожар

ТАСС

В Тамбове на производственной территории в исправительной колонии № 1 в среду днем произошел пожар. На данный момент возгорание локализовано, осужденные были эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в среду в пресс-службе управления ФСИН по Тамбовской области.

В Тамбове в производственной зоне на территории ИК-1 произошел пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В исправительной колонии строгого режима № 1 в производственной зоне произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет. Все осужденные, которые работали на данном объекте, были эвакуированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по факту происшествия в УФСИН России по Тамбовской области будет проведена проверка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области сообщили, что в 14:40 поступило сообщение о пожаре на складе строительных материалов на территории ИК-1 в Тамбове. На место выезжали девять отделений пожарных частей. О площади возгорания на данный момент не сообщается.

Происшествия,ФСИН,
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