В Тамбове в производственной зоне на территории ИК-1 произошел пожар

В Тамбове на производственной территории в исправительной колонии № 1 в среду днем произошел пожар. На данный момент возгорание локализовано, осужденные были эвакуированы, пострадавших нет, сообщили в среду в пресс-службе управления ФСИН по Тамбовской области.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В исправительной колонии строгого режима № 1 в производственной зоне произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет. Все осужденные, которые работали на данном объекте, были эвакуированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по факту происшествия в УФСИН России по Тамбовской области будет проведена проверка.