Появилась информация о выходе сына Жириновского из СИЗО

Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн вышел из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам Эйдельштейна, в эти 15 суток он якобы отмывал камеру от оппозиционных лозунгов и отбивался «сокамерников-леваков».
Напомним, что конфликт с участием внебрачного сына Жириновского произошел во вторник, 14 февраля, в одном из московских ресторанов. Там мужчина устроил скандал, из-за чего на место вызвали полицейских. В отделении Эйдельштейн продолжил конфликт и стал вести себя агрессивно — оскорблял правоохранителей, а одного из них ударил кулаком.
У пострадавшего в потасовке лейтенанта диагностирован ушиб ключицы. Следственный комитет РФ начал проверку по данному случаю. По ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти») Эйдельштейну назначили максимально возможное наказание — 15 суток ареста.