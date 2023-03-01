Появилась информация о выходе сына Жириновского из СИЗО

По словам Эйдельштейна, в эти 15 суток он якобы отмывал камеру от оппозиционных лозунгов и отбивался «сокамерников-леваков».

Напомним, что конфликт с участием внебрачного сына Жириновского произошел во вторник, 14 февраля, в одном из московских ресторанов. Там мужчина устроил скандал, из-за чего на место вызвали полицейских. В отделении Эйдельштейн продолжил конфликт и стал вести себя агрессивно — оскорблял правоохранителей, а одного из них ударил кулаком.