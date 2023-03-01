В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
10 минут назад

Появилась информация о выходе внебрачного сына Жириновского из СИЗО

Никита Бородкин

Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн вышел из СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Появилась информация о выходе сына Жириновского из СИЗО
Фото: ТАССТАСС

По словам Эйдельштейна, в эти 15 суток он якобы отмывал камеру от оппозиционных лозунгов и отбивался «сокамерников-леваков».

Напомним, что конфликт с участием внебрачного сына Жириновского произошел во вторник, 14 февраля, в одном из московских ресторанов. Там мужчина устроил скандал, из-за чего на место вызвали полицейских. В отделении Эйдельштейн продолжил конфликт и стал вести себя агрессивно — оскорблял правоохранителей, а одного из них ударил кулаком.

СМИ: внебрачный сын Жириновского подрался с полицейскими

У пострадавшего в потасовке лейтенанта диагностирован ушиб ключицы. Следственный комитет РФ начал проверку по данному случаю. По ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти») Эйдельштейну назначили максимально возможное наказание — 15 суток ареста.

Происшествия,Олег Эйдельштейн,Владимир Жириновский,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий