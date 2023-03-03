В Подольске компания из 15 подростков избила охранника в ТРЦ

Компания примерно из 15 подростков, представляющих себя противниками движения "Рёдан", напала на охранника торгового центра "Кварц" в Подольске. Как сообщили ТАСС в пятницу в правоохранительных органах, пятеро подростков были доставлены в полицию, охранник госпитализирован.
"Инцидент произошел в ТРЦ "Кварц" в Подольске 2 марта. Словесный конфликт на входе в торговый центр между охранником и компанией из примерно 15 подростков перерос в потасовку, в результате которой они избили сотрудника службы безопасности. Мужчина был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом носа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в полицию были доставлены пятеро подростков в возрасте 15-16 лет. Один из них рассказал о том, что они выступают против движения "Рёдан", и передал сотрудникам полиции нашивку с соответствующей надписью.
Неформальная молодежная группировка "Рёдан" получила известность после публикаций в телеграм-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников объединения с другими молодежными формированиями. Стычки происходят в общественных местах в различных городах России, нарушителей закона задерживает полиция.