В Подольске компания из 15 подростков избила охранника в ТРЦ

"Инцидент произошел в ТРЦ "Кварц" в Подольске 2 марта. Словесный конфликт на входе в торговый центр между охранником и компанией из примерно 15 подростков перерос в потасовку, в результате которой они избили сотрудника службы безопасности. Мужчина был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом носа", - сказал собеседник агентства.