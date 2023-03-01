В Москве мужчина погиб в горящей лифтовой кабине

Обгоревшее тело мужчины обнаружили после тушения пожара в жилом доме на улице Тайнинская в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, пожар произошел в комнате консьержа и лифтовом холле. Еще пятерых человек удалось спасти. Огонь распространился на площади около 50 метров в квадрате.
В результате ЧП также пострадала женщина, отметили в надзорном ведомстве.
В следственном управлении СК по Москве также проводят по факту гибели мужчины.
Как писала «Парламентская газета», в ночь на 1 марта сотрудники МЧС потушили пожар в ресторане Краснодара. По информации ведомства, загорелась крыша здания на площади около 200 кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.