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1 час назад

Жительница Хабаровского края случайно сожгла свою пожилую мать

Газета.Ru

В Хабаровском крае 41-летняя местная жительница случайно подожгла дом, где находились ее пожилая мать и сын. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Жительница Хабаровского края случайно сожгла свою пожилую мать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в ночь на 20 июня прошлого года в поселке Шумный. Установлено, что пьяная россиянка оставила на подоконнике зажженную свечу и ушла. В результате загорелась занавеска, а позже огонь перекинулся на весь дом.

Находившаяся в здании 68-летняя мать женщины не смогла выбраться и погибла. Несовершеннолетний сын получил травмы, но успел выйти из горящего дома.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Происшествия,Следственный комитет,
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