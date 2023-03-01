Жительница Хабаровского края случайно сожгла свою пожилую мать

В Хабаровском крае 41-летняя местная жительница случайно подожгла дом, где находились ее пожилая мать и сын. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в ночь на 20 июня прошлого года в поселке Шумный. Установлено, что пьяная россиянка оставила на подоконнике зажженную свечу и ушла. В результате загорелась занавеска, а позже огонь перекинулся на весь дом.

Находившаяся в здании 68-летняя мать женщины не смогла выбраться и погибла. Несовершеннолетний сын получил травмы, но успел выйти из горящего дома.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».