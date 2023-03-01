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1 час назад

Мужчина задохнулся в лифте московской многоэтажки

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В московской многоэтажке во время пожара погиб человек, сообщает Главное управления МЧС по Москве. По данным ведомства, возгорание площадью 50 квадратных метров произошло в доме на Тайнинской улице.

Мужчина задохнулся в лифте во время пожара в московской многоэтажке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей спасены пять человек. К сожалению, один человек погиб», — говорится в пресс-релизе.

По данным Telegram-канала SHOT, на первом этаже дома загорелась комната консьержа и лифтовой холл, в лифте задохнулся мужчина.

Ранее после пожара в жилом доме на улице Маршала Тухачевского нашли тело женщины. По предварительной информации, погибшая — пенсионерка 1938 года рождения.

Происшествия,МЧС России,
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