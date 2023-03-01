В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
13 минут назад

В Греции назвали возможную причину столкновения поездов

Москва24

Причиной железнодорожной аварии в Греции могла стать поломка автоматической системы предупреждения, в результате которой два поезда оказались на одном пути. Об этом ERT сообщил президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас.

В Греции назвали возможную причину столкновения поездов
Фото: телеграм-канал SHOTтелеграм-канал SHOT

"Ничего не работает. Все это делается с использованием человеческого фактора, вручную", – сообщил он, уточнив, что на дороге также не работают знаки, фотосигналы и дорожный контроль.

По словам Генидуниаса, рабочая система могла бы предупредить поезда об опасности, и они бы затормозили на расстоянии в 500 метров.

В свою очередь, президент Всегреческой федерации железнодорожников Яннис Дицас сообщил, что причина ЧП остается непонятной. Машинист, по его словам, следует указаниям начальника станции и не может знать, что ожидает его впереди.

По данным телеканала, начальнику станции уже предъявили обвинение. В ближайшее время прокурор вынесет решение о возможном аресте.

Происшествие случилось в ночь на 1 марта в Греции, в районе города Лариса. Там зафиксировали столкновение двух поездов – пассажирского и товарного. Инцидент спровоцировал пожар.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники – Лариса. По предварительным данным, три вагона поезда сошли с рельсов во время движения, что могло стать причиной аварии.

Жертвами трагедии, по данным телеканала, стали 32 человека. При этом 85 граждан получили ранения.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий