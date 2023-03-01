В Греции назвали возможную причину столкновения поездов

Причиной железнодорожной аварии в Греции могла стать поломка автоматической системы предупреждения, в результате которой два поезда оказались на одном пути. Об этом ERT сообщил президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас.

Фото: телеграм-канал SHOT телеграм-канал SHOT

"Ничего не работает. Все это делается с использованием человеческого фактора, вручную", – сообщил он, уточнив, что на дороге также не работают знаки, фотосигналы и дорожный контроль.

По словам Генидуниаса, рабочая система могла бы предупредить поезда об опасности, и они бы затормозили на расстоянии в 500 метров.

В свою очередь, президент Всегреческой федерации железнодорожников Яннис Дицас сообщил, что причина ЧП остается непонятной. Машинист, по его словам, следует указаниям начальника станции и не может знать, что ожидает его впереди.

По данным телеканала, начальнику станции уже предъявили обвинение. В ближайшее время прокурор вынесет решение о возможном аресте.

Происшествие случилось в ночь на 1 марта в Греции, в районе города Лариса. Там зафиксировали столкновение двух поездов – пассажирского и товарного. Инцидент спровоцировал пожар.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники – Лариса. По предварительным данным, три вагона поезда сошли с рельсов во время движения, что могло стать причиной аварии.