Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог спрогнозировал мегаземлетрясение

Уже в этом месяце мир станет свидетелем мегаземлетрясения. Такой прогноз дал сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который ранее предсказал трагедию в Турции и Сирии. Об этом сообщает «Российская газета».

Научный институт SSGEOS, где работает Хугербитс, сообщил о приближающемся сближении планет, которое состоится 2 и 5 марта. Это астрономическое явление, в свою очередь, может привести к серьезной сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.

По прогнозам сейсмологов, сильные подземные толчки ожидаются в 12 точках мира, их сила может составить 8,5 баллов и больше. В особой опасности находятся юг Японии, Португалия, Греция, Пакистан, Индонезия, а также часть Северной Америки. В красной зоне также находится и Россия: серьезное землетрясение может произойти на Курильских островах.

При этом ученый добавил, что в своем прогнозе он не преувеличивает и не пытается напугать – это всего лишь предупреждение.