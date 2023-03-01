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41 минуту назад

Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог спрогнозировал мегаземлетрясение

Елена Прошина

Уже в этом месяце мир станет свидетелем мегаземлетрясения. Такой прогноз дал сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который ранее предсказал трагедию в Турции и Сирии. Об этом сообщает «Российская газета».

Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог спрогнозировал мегаземлетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Научный институт SSGEOS, где работает Хугербитс, сообщил о приближающемся сближении планет, которое состоится 2 и 5 марта. Это астрономическое явление, в свою очередь, может привести к серьезной сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.

По прогнозам сейсмологов, сильные подземные толчки ожидаются в 12 точках мира, их сила может составить 8,5 баллов и больше. В особой опасности находятся юг Японии, Португалия, Греция, Пакистан, Индонезия, а также часть Северной Америки. В красной зоне также находится и Россия: серьезное землетрясение может произойти на Курильских островах.

При этом ученый добавил, что в своем прогнозе он не преувеличивает и не пытается напугать – это всего лишь предупреждение.

Напомним, 28 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,0. Кроме того, подземные толчки силой 4,6 балла зафиксированы и 1 марта на границе Турции и Сирии. Эпицентр находился в 91 км к западу от сирийского города Алеппо и в 12 км к северо-западу от турецкого города Антакьи с населением в 210 тысяч. Очаг располагался на глубине 10 км.

Происшествия,Франк Хугербитс,
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