Пожар маршруток в Златоусте попал на видео

В Златоусте сгорели сразу три маршрутных автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

Отмечается, что инцидент произошел 1 марта 2023 года около пяти часов утра, на стоянке возле магазина «Чарка» в поселке Строителей. Сначала загорелась одна припаркованная маршрутка. Затем пламя перекинулось на два стоящих рядом автобуса.

По данным канала, в итоге дотла сгорели три маршрутки. Повреждена — четвертая. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.