Россиян оштрафовали за танец и мат на Мамаевом кургане

Двое танцоров оштрафованы за выполнение «акробатических действий с элементами танца» и «нецензурную брань» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом со ссылкой на региональное МВД пишет «Блокнот-Волгоград».
О задержании двух краснодерцев 30 и 33 лет из сборной края по брейк-дансу рассказал Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, они приехали в Волгоград на соревнования и решили посетить мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
«Там накрыло вдохновение — вытанцовывали «флай», «гелик», «свечу» и «черепаху» (основные элементы брейка) на виду у публики, матерились. На место вызвали полицию, дансеров увезли в участок», - отмечает Kub Mash.
В пресс-службе полиции отметили, что на нарушителей общественного порядка были составлены и направлены в суд для рассмотрения протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство».
«24 февраля в 15-35 на территории историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом кургане, неизвестные, выполняли акробатические действия с элементами танца, выражаясь нецензурной бранью», - уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Танцорам был назначен штраф по одной тысяче рублей, отметили в пресс-службе волгоградских судов.
Ранее в Челябинской области арестовали бомжа, который сушил носки на Вечном огне. 40-летний мужчина также подбрасывал в пламя пластиковые цветочные венки и в результате мемориал пришел в негодность. Изначально в отношении бездомного из Миасса возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ («Вандализм»), однако позже оно было переквалифицировано на ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная публично»).