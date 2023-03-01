Россиян оштрафовали за танец и мат на Мамаевом кургане

Двое танцоров оштрафованы за выполнение «акробатических действий с элементами танца» и «нецензурную брань» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом со ссылкой на региональное МВД пишет «Блокнот-Волгоград».

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О задержании двух краснодерцев 30 и 33 лет из сборной края по брейк-дансу рассказал Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, они приехали в Волгоград на соревнования и решили посетить мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

«Там накрыло вдохновение — вытанцовывали «флай», «гелик», «свечу» и «черепаху» (основные элементы брейка) на виду у публики, матерились. На место вызвали полицию, дансеров увезли в участок», - отмечает Kub Mash.

В пресс-службе полиции отметили, что на нарушителей общественного порядка были составлены и направлены в суд для рассмотрения протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство».

«24 февраля в 15-35 на территории историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом кургане, неизвестные, выполняли акробатические действия с элементами танца, выражаясь нецензурной бранью», - уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Танцорам был назначен штраф по одной тысяче рублей, отметили в пресс-службе волгоградских судов.