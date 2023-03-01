В Южной Осетии мужчина застрелил знакомого на глазах у его сына

В Цхинвале, Южная Осетия, местный житель застрелил знакомого и ранил его пятилетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Плохие новости 18+.

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Инцидент произошел на одной из парковок города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как обвиняемый вышел из своего авто и стал стрелять по машине погибшего. Раненный осетин выполз на улицу, но не смог остановить стрелка.

В результате происшествия пострадавший скончался на месте. Его пятилетний ребенок, который наблюдал за происходящим из салона авто, получил два огнестрельных ранения. Сейчас мальчик находится в реанимации.

Позже в МВД сообщали, что причина нападения — давний конфликт между мужчинами.

«Личность стрелявшего установлена, это житель Цхинвала Андрей Хугаев, который добровольно явился с повинной в МВД. Он дает показания. Причина – ранее возникшие неприязненные отношения между ними», — рассказали в пресс-службе ведомства.