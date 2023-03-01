В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Россиянка нанесла 30 ударов ножом знакомому и получила девять лет колонии

Lenta.ru

В Оренбургской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 42-летнюю женщину, избившую и изрезавшую до смерти 49-летнего знакомого. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка нанесла 30 ударов ножом знакомому и получила девять лет колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, вечером 20 октября 2022 года фигурантка в доме на улице Просвещения города Орска поссорилась с другом. Она стала избивать жертву руками и ногами, а когда мужчина упал, то взяла нож и нанесла 30 ударов. Потерпевший скончался.

Ранее стало известно, что в Ессентуках осудили на десять лет мужчину, катаной убившего приятеля за оскорбление супруги.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий