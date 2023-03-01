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42 минуты назад

В Новороссийске спасатели два часа ловили страуса, потерявшегося в горах

Газета.Ru

В Новороссийске спасатели в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса. Об этом в Telegram-канале написал начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

«Спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним, а иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу», — поделился Одеров.

По его словам, птица была ранена и истощена. Ее доставили в один из центров по уходу за животными для лечения и реабилитации.

Ранее портал ABC News сообщал, что в Канаде полицейские на патрульных машинах ловили 20 сбежавших из вольера страусов. Птицы покинули вольер местного жителя в городе Табера. Полицейские смогли поймать лишь часть беглецов. Их вернули владельцу.

До того ученые определили набор показателей, которые позволяют птицам летать. Само по себе наличие крыльев не может говорить о способности птицы к полету.

Происшествия,Видео,
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