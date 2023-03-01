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28 минут назад

У берегов Сахалина затонул сухогруз из Китая

Елена Прошина

Китайский сухогруз затонул в акватории Татарского пролива. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС.

У берегов Сахалина затонул китайский сухогруз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в пресс-службе Росморречфлота, ЧП произошло у берегов Сахалина, в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино. На сухогрузе КНР Yong Xing 56 находился 21 член экипажа. Все находящиеся на судне люди сошли на лед, после чего были приняты на борт подошедшего судна. Пострадавших в результате ЧП нет.

У берегов Южной Кореи затонуло судно с 22 членами экипажа

Ранее сообщалось, что судно с грузом глинозема получило пробоину корпуса еще 23 февраля. После этого сухогруз лег в дрейф, экипаж рассчитывал справится с пробоиной своими силами, однако им пришлось подать сигнал бедствия.

На место ЧП направили паром, который забрал членов экипажа, а также буксир Морской спасательной службы. Однако спасти судно так и не удалось.

Происшествия,Росморречфлот,
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