У берегов Сахалина затонул китайский сухогруз

Китайский сухогруз затонул в акватории Татарского пролива. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнили в пресс-службе Росморречфлота, ЧП произошло у берегов Сахалина, в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино. На сухогрузе КНР Yong Xing 56 находился 21 член экипажа. Все находящиеся на судне люди сошли на лед, после чего были приняты на борт подошедшего судна. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось, что судно с грузом глинозема получило пробоину корпуса еще 23 февраля. После этого сухогруз лег в дрейф, экипаж рассчитывал справится с пробоиной своими силами, однако им пришлось подать сигнал бедствия.