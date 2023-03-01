Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 29

Число жертв столкновения пассажирского поезда с грузовым в Греции достигло 29. Об этом сообщил телеканал ERT NEWS со ссылкой на официального представителя пожарной службы Василиса Ватракоянниса.

Ранее сообщалось, что на месте работают 150 пожарных, более 30 полицейских, 40 машин скорой помощи. 270 пассажиров, которым не потребовалась медпомощь, были эвакуированы с места трагедии и отправлены в Салоники. Причина ЧП в настоящий момент выясняется. Поезд следовал по маршруту Афины — Салоники.