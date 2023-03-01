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1 час назад

Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 29

Газета.Ruиещё 7

Число жертв столкновения пассажирского поезда с грузовым в Греции достигло 29. Об этом сообщил телеканал ERT NEWS со ссылкой на официального представителя пожарной службы Василиса Ватракоянниса.

Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 29
Фото: Depositphotos Depositphotos

"На данный момент 29 погибших и 85 раненых", - приводит ТАСС слова Ватракоянниса.

Ранее сообщалось, что на месте работают 150 пожарных, более 30 полицейских, 40 машин скорой помощи. 270 пассажиров, которым не потребовалась медпомощь, были эвакуированы с места трагедии и отправлены в Салоники. Причина ЧП в настоящий момент выясняется. Поезд следовал по маршруту Афины — Салоники.

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