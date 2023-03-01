В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда

В городе Темпи в Греции столкнулись пассажирский и коммерческий поезда, сообщает РИА Новости.

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В результате происшествия на станции Эвангелизмос, которое случилось минувшей ночью, погибли 15 человек, еще как минимум 80 получили различные травмы. 25 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

ЧП произошло при не выясненных обстоятельствах более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. Пассажирский поезд, в котором находились 430 человек, шел по маршруту Салоники - Лариса. После столкновения произошел пожар, три пассажирских вагона сошли с рельсов.

К месту крушения приехали 30 машин медиков. В экстренном порядке открыты больница общего профиля Ларисы. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность к приему пациентов.