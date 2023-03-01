В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
58 минут назад

Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 45 089

Елена Прошина

В Турции жертвами разрушительного землетрясения, согласно оперативным данным, стали уже более 45 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Hürriyet.

Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 45 089
Фото: ТАССТАСС

Как заявили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны, по последней информации в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг в результате стихии погибли 45 тысяч 89 человек.

Подземные толчки магнитудами 7,7 и 7,6 были зафиксированы 6 февраля. Интервал между ними составил девять часов. Колебания земной коры были отмечены в провинции Кахраманмараш на юго-востоке. После подземных толчков последовали сотни менее мощных толчков.

Землетрясение ощущалось в десяти провинциях Турции и в соседних странах. Больше всего из них пострадала Сирия. 27 февраля в сирийской провинции Хатай были зарегистрированы два новых толчка, магнитуда которых составила 6,4 и 5,8.

Происшествия,Землетрясение,Война в Сирии ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий