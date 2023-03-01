Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 45 089

В Турции жертвами разрушительного землетрясения, согласно оперативным данным, стали уже более 45 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Hürriyet.

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Как заявили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны, по последней информации в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг в результате стихии погибли 45 тысяч 89 человек.

Подземные толчки магнитудами 7,7 и 7,6 были зафиксированы 6 февраля. Интервал между ними составил девять часов. Колебания земной коры были отмечены в провинции Кахраманмараш на юго-востоке. После подземных толчков последовали сотни менее мощных толчков.