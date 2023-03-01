В США поезд с цистерной пропана сошел с рельсов

Крушение пассажирского поезда произошло в Греции в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Фото: Anton Belitsky Russian Look Globallookpress Anton Belitsky Russian Look Globallookpress

Как сообщил греческий канал EPT1, около полуночи в районе населенного пункта Эвангелизмос произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом. После удара начался пожар, три вагона пассаажирского поезда сошли с рельсов.

По данным СМИ, потерпевший крушение поезд ехал из Салоников в Ларису.