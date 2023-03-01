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1 час назад

В Греции столкнулись два поезда, есть пострадавшие

ТК «Звезда»иещё 11

Крушение пассажирского поезда произошло в Греции в ночь с 28 февраля на 1 марта.

В США поезд с цистерной пропана сошел с рельсов
Фото: Anton Belitsky Russian Look GloballookpressAnton Belitsky Russian Look Globallookpress

Как сообщил греческий канал EPT1, около полуночи в районе населенного пункта Эвангелизмос произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым составом. После удара начался пожар, три вагона пассаажирского поезда сошли с рельсов.

По данным СМИ, потерпевший крушение поезд ехал из Салоников в Ларису.

На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи и пожарной охраны, оперативные службы, поступает информация о раненых.

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