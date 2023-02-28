СК расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов на Украину

Следователи СК России расследуют обстоятельства поставки токсичных химикатов на территорию Украины . Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ.

По сообщению Министерства обороны России на территорию Украины осуществлена поставка токсичных химикатов. В Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находились химические вещества. Груз, прибывший в сопровождении группы иностранных граждан, был перемещен к линии боевого соприкосновения, что наряду с одновременной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества.