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55 минут назад

"Страна.ua": во всем Херсоне отключился свет

Газета.Ru

Во всем Херсоне отключилось электричество. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Во всем Херсоне отключился свет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Херсоне пропало электричество», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов в Херсонской области.

По информации военного ведомства, склад располагался в районе населенного пункта Токарево.

27 февраля Минобороны РФ докладывало, что российские вооруженные силы на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских бойцов, а также четыре автомобиля и две гаубицы Д-30, принадлежащих украинской армии.

По информации военного ведомства, в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области был уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Происшествия,Владимир Путин,Минобороны России,
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