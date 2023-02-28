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54 минуты назад

Опубликован список пассажиров упавшего под Мурманском вертолета

Lenta.ru

Telegram-канал 112 опубликовал список пассажиров при крушении вертолета Ми-8 в Мурманской области.

Опубликован список пассажиров упавшего под Мурманском вертолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации 112, на борту находились девять пассажиров: капитан воздушного судна Павел Шитиков (1965 года рождения), второй пилот Сергей Бербенко (1969 года рождения), бортмеханик Вячеслав Марков (1957 года рождения).

Пассажиры: Оксана М. (1992 года рождения), Андрей Б. (1984 года рождения), Алексей К. (1990 года рождения), Иван Х. (1985 года рождения), Александр Т. (1959 года рождения), Гордей Т. (2021 года рождения).

О крушении вертолета в Мурманской области стало известно днем 28 февраля. Пострадали четыре человека. Пилот Павел Шитиков заявил, что техника попала под снежный заряд.

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