Опубликован список пассажиров упавшего под Мурманском вертолета

Telegram-канал 112 опубликовал список пассажиров при крушении вертолета Ми-8 в Мурманской области.

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По информации 112, на борту находились девять пассажиров: капитан воздушного судна Павел Шитиков (1965 года рождения), второй пилот Сергей Бербенко (1969 года рождения), бортмеханик Вячеслав Марков (1957 года рождения).

Пассажиры: Оксана М. (1992 года рождения), Андрей Б. (1984 года рождения), Алексей К. (1990 года рождения), Иван Х. (1985 года рождения), Александр Т. (1959 года рождения), Гордей Т. (2021 года рождения).