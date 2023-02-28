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1 час назад

Житель Ростова избил женщин, сидящих в очереди в отделении соцзащиты

Газета.Ru

В Ростове мужчина избил нескольких женщин, сидящих в очереди в отделении соцзащиты. Видео от свидетельницы произошедшего появилось в Telegram-канале «Че по Ростову?».

Неизвестный мужчина избил нескольких женщин в отделении соцзащиты Первомайского района города.

Сообщается, что он пришел туда на прием вместе с беременной женщиной и попытался пройти вне очереди. Когда другие ожидающие сделали ему замечание, это разозлило нападавшего, и он начал бить всех возмущавшихся.

Тех, кто пытался остановить самоуправство, он также оскорблял, используя нецензурные выражения. Автор видео тоже подверглась нападению дебошира во время съемки происходящего.

В итоге охраннику удалось выдворить дебошира из помещения. Известно, что в полиции уже получили сообщение по факту произошедшего и начали проверку.

Ранее сообщалось, что мигрант избил сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов в подмосковном Лыткарино.

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