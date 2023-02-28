В Краснодаре загорелся ресторан

В Краснодаре на Кубанской набережной загорелся ресторан «Pro Вино». Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах опубликованных в интернете роликов видно, что огонь быстро распространяется по всей площади здания ресторана, расположенного у Моста Поцелуев. Также над зданием виден густой черный дым.

Информации о пострадавших пока нет. К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

В МЧС пояснили, что горит кровля ресторана. Площадь пожара составляет 200 кв.м.