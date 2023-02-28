Россиянина осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать

22-летнего жителя Набережных Челнов осудили на 13 лет за кражу, убийство 62-летнего отца и нападение с ножом на 61-летнюю мать. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

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По версии следствия, летом 2022 года сын, который был студентом одного из колледжей в Казани, приехал к родителям на каникулы. Вечером 3 августа отец пришел домой и заметил, что из дома пропали два телевизора. Выяснилось, что сын сдал их в ломбард ради того, чтобы сделать ставки в букмекерских конторах. Родственники поссорились и начали драться, во время потасовки сын зарезал отца. В это время домой вернулась мать.

Молодой человек ударил ее ножом в живот, после чего похитил родительскую карту и снял с нее полмиллиона рублей. Затем он отвез раненую мать на машине в больницу и попытался скрыться, однако был задержан полицейскими.