В центральной части Турции произошло землетрясение

В центральной части Турции произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 4, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЕСЦ.
Отмечается, что ранее сейсмологический центр представил данные о землетрясении магнитудой 5,6. Позже специалисты передали обновленные данные.
По данным ЕСЦ, толчки произошли в 19.59 мск. Их эпицентр располагался в 16 км к западу от города Кайсери, чье население составляет свыше 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 16 км.
Информация о погибших и пострадавших, а также о разрушениях, не поступала.
Напомним, что ранее во вторник, 28 февраля, в Турции произошли два землетрясения. Одно было зафиксировано в Малатье в 05.18 мск, его магнитуда составила 4,1. Второй толчок отмечался во второй половине дня в районе Кайсери, с магнитудой 4,4.