В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

В центральной части Турции произошло землетрясение

Илья Родин

В центральной части Турции произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 4, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЕСЦ.

В центральной части Турции произошло землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее сейсмологический центр представил данные о землетрясении магнитудой 5,6. Позже специалисты передали обновленные данные.

По данным ЕСЦ, толчки произошли в 19.59 мск. Их эпицентр располагался в 16 км к западу от города Кайсери, чье население составляет свыше 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 16 км.

Информация о погибших и пострадавших, а также о разрушениях, не поступала.

Напомним, что ранее во вторник, 28 февраля, в Турции произошли два землетрясения. Одно было зафиксировано в Малатье в 05.18 мск, его магнитуда составила 4,1. Второй толчок отмечался во второй половине дня в районе Кайсери, с магнитудой 4,4.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий