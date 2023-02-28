В центральной части Турции произошло землетрясение

В центральной части Турции произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 4, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЕСЦ.

Отмечается, что ранее сейсмологический центр представил данные о землетрясении магнитудой 5,6. Позже специалисты передали обновленные данные.

По данным ЕСЦ, толчки произошли в 19.59 мск. Их эпицентр располагался в 16 км к западу от города Кайсери, чье население составляет свыше 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 16 км.

Информация о погибших и пострадавших, а также о разрушениях, не поступала.