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59 минут назад

В Балакове Саратовской области в промоине обнаружили тело ребенка

ТАСС

Восьмилетний мальчик был обнаружен мертвым в промоине в городе Балаково Саратовской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В Балакове Саратовской области в промоине обнаружили тело ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, 28 февраля 2023 года примерно в 15:10 восьмилетний мальчик находился в гостях у друга и проследовал в сторону своего дома. В вечернее время он был обнаружен в промоине у дома по улице Братьев Захаровых города Балаково. Сотрудники областной службы спасения извлекли тело мальчика без признаков жизни", - указано в сообщении.

Следователи организовали проверку по факту смерти ребенка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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