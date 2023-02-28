В Балакове Саратовской области в промоине обнаружили тело ребенка

"По предварительным данным, 28 февраля 2023 года примерно в 15:10 восьмилетний мальчик находился в гостях у друга и проследовал в сторону своего дома. В вечернее время он был обнаружен в промоине у дома по улице Братьев Захаровых города Балаково. Сотрудники областной службы спасения извлекли тело мальчика без признаков жизни", - указано в сообщении.