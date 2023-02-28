Обвинение просит отправить в колонию избившего актера Прилучного

Представитель государственного обвинения считает приговор бизнесмену Владимиру Семенову в виде исправительных работ за конфликт с актером Павлом Прилучным в Калининграде слишком мягким и требует в суде заменить его на реальное лишение свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда, где во вторник начали рассматривать жалобу на решение первой инстанции.

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"Государственный обвинитель в своей речи выразила мнение о том, что суд неверно квалифицировал действия осужденного Владимира Семенова по ч. 1 ст. 118 УК РФ как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а потому назначил чрезмерно мягкое наказание. Просим переквалифицировать их на ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни") и назначить наказание в пределах санкции данной статьи с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Часть 1 статьи 111 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Как уточнили в пресс-службе суда, сам Семенов просит оправдать его и отменить обвинительный приговор. Следующее заседание суда назначено на 28 марта, отметили в пресс-службе.

Конфликт с участием Прилучного и владельца клуба Семенова произошел в ноябре 2020 года в клубе в Калининграде, куда актер приехал для съемок. В ноябре 2022 года суд признал Семенова виновным в нанесении удара актеру и назначил ему 1 год и 5 месяцев исправительных работ. Семенова обвиняли в умышленном избиении актера, однако суд первой инстанции решил, что у бизнесмена не было мотива намеренно бить Прилучного.