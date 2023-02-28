"Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку. Но немного прикрыло снежным зарядом. Мы уже были на прямой. Радиовысотомер показал 60 м высоты, потом 50 м и после этого, буквально через секунду - удар о землю. <...> Повезло, что была маленькая скорость", - сказал командир.