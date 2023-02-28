Вертолет Ми-8, совершивший во вторник жесткую посадку в Мурманской области, попал под снежный заряд. Об этом сообщил командир экипажа вертолета на видеозаписи разговора с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, которую опубликовал глава региона.
"Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку. Но немного прикрыло снежным зарядом. Мы уже были на прямой. Радиовысотомер показал 60 м высоты, потом 50 м и после этого, буквально через секунду - удар о землю. <...> Повезло, что была маленькая скорость", - сказал командир.
Как отметил Кувшинников, "то, что погодные условия, снежный заряд привели к аварийной посадке - это технический инцидент", который расследует специальная комиссия.
"Самое главное, что пассажиры и экипаж живы. Экипаж выполнил свой долг, спас пассажиров", - подчеркнул руководитель региона, поблагодарив пилота за сохраненные жизни людей.