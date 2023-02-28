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44 минуты назад

Российскому вору в законе Кащею вынесли приговор за статус

Lenta.ru

Ставропольский краевой суд приговорил 48-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики, который больше 17 лет занимал высшее положение в преступной иерархии, к восьми годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следствие и суд установили, что статус вора в законе фигурант получил в 2004 году в Москве, после чего руководил преступным миром на юге России и участвовал в решении конфликтов, в том числе и финансовых, в преступной среде.

По данным «Прайм крайм», речь идет о Романе Кащаеве, более известном как Кащей или Рома Краснодарский. Он был ближайшим подельником Аслана Усояна по кличке Дед Хасан до его убийства в 2013 году. По неподтвержденным данным, Кащей считался «смотрящим за югом России» вором. В 2017 году его объявили в международный розыск, а в январе 2019 года задержали в Польше и депортировали в Россию.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил вора в законе Гянджинского к 21 году колонии за убийства.

Происшествия,Видео,Аслан Усоян,Следственный комитет,Мосгорсуд,
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