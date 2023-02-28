В Москве курьер доставил заказ с едой и украл ботинки Prada за 100 тысяч рублей

Уточняется, что по поводу пропавшей обуви в полицию обратился ее владелец, который после прибытия домой разулся у двери и зашел в квартиру. Спустя 20 минут мужчина обнаружил, что ботинок на месте нет. После изучения материала с камеры видеонаблюдения выяснило, что к их пропаже причастен курьер.