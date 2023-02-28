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45 минут назад

В Москве курьер доставил заказ с едой и украл ботинки Prada за 100 тысяч рублей

Газета.Ru

В Москве курьер привез покупателям еду и украл ботинки люксового бренда Prada стоимостью в 100 тыс. рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В Москве курьер доставил заказ с едой и украл ботинки Prada за 100 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что по поводу пропавшей обуви в полицию обратился ее владелец, который после прибытия домой разулся у двери и зашел в квартиру. Спустя 20 минут мужчина обнаружил, что ботинок на месте нет. После изучения материала с камеры видеонаблюдения выяснило, что к их пропаже причастен курьер.

На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, что курьер отдал пакет с продуктами заказчикам, после чего, двигаясь по коридору, заметил оставленную у двери обувь, которую он решил забрать с собой. Сейчас похитителя ищет полиция.

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