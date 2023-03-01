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У берегов Сахалина затонул китайский сухогруз

У берегов Сахалина в Татарском проливе затонул сухогруз под флагом Китая.

У берегов Сахалина затонул китайский сухогруз
© РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росморречфлота, инцидент произошёл 1 марта неподалёку от морского порта Ванино.

«Затонул сухогруз Yong Xing 56, флаг КНР. Экипаж из 21 гражданина КНР сошёл на лед и потом был принят на борт подошедшего судна. Все здоровы, пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сухогруз Seamark, который разломился в районе Новороссийска на две части, затонул.

У берегов Южной Кореи затонуло судно с 22 членами экипажа

В МЧС России подтвердили гибель одного из членов экипажа.

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