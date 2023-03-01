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9 минут назад

Пассажир Ми-8 поймал двухлетнего ребенка в момент крушения в Мурманской области

Lenta.ruиещё 1

Один из пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Мурманской области, в момент катастрофы спас двухлетнего ребенка. Его рассказ опубликовал Telegram-канал RT.

Пассажир Ми-8 поймал двухлетнего ребенка в момент крушения в под Мурманском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил Иван Хатанзейский, все случилось в считанные секунды. Во время падения воздушного судна он заметил, что ребенок выпал из рук своей матери.

«Ребенок летит — я поймал, просто обнял и все», — поделился россиянин.

После крушения мужчина выбил иллюминатор и отвел спасенного им ребенка с матерью подальше от вертолета.

Вертолет разбился под Мурманском

Ранее пилот Ми-8 Павел Шитиков рассказал, что воздушное судно попало под снежный заряд. «Радиовысотомер показал 60 метров высоты, потом 50 метров, и после этого буквально через секунду — удар о землю. Повезло, что была маленькая скорость», — сообщил он.

Вертолет Ми-8, выполнявший гражданский рейс Вологодского авиационного предприятия, потерпел крушение 28 февраля при заходе на посадку в трех километрах от аэропорта Мурманска. По последним данным, на борту находились три члена экипажа и шесть пассажиров. В результате пострадали пять человек, двое из них доставлены в Мурманскую областную больницу. Следователи рассматривают несколько причин произошедшего, в том числе ошибку пилотирования, техническую неисправность радиодальномера и плохие погодные условия.

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