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1 час назад

В российском регионе осудят членов ОПГ за хищение миллионов у страховых компаний

Lenta.ruиещё 1

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит дело в отношении 17 участников организованной преступной группы (ОПГ) в возрасте от 29 до 56 лет о мошенничестве. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Российскую ОПГ осудят за хищение миллионов у страховых компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, фигуранты с 2015 до 2018 года действовали на территории Южного Урала. Они инициировали автоаварии, затем обращались в ГИБДД и оформляли документы с ложными сведениями об обстоятельствах и участниках инцидента. Затем обвиняемые приходили с документами к страховым компаниям для того, чтобы получить материальное возмещение.

Всего зафиксировано 60 эпизодов мошенничества с 14 организациями. А общий ущерб составляет 17 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело по частям 2,4 статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

«Полицейскими с целью возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест на сумму более семи миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

Происшествия,МВД России,ГИБДД,
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