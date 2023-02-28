Российскую ОПГ осудят за хищение миллионов у страховых компаний

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит дело в отношении 17 участников организованной преступной группы (ОПГ) в возрасте от 29 до 56 лет о мошенничестве. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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По данным ведомства, фигуранты с 2015 до 2018 года действовали на территории Южного Урала. Они инициировали автоаварии, затем обращались в ГИБДД и оформляли документы с ложными сведениями об обстоятельствах и участниках инцидента. Затем обвиняемые приходили с документами к страховым компаниям для того, чтобы получить материальное возмещение.

Всего зафиксировано 60 эпизодов мошенничества с 14 организациями. А общий ущерб составляет 17 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело по частям 2,4 статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.