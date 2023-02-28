Вертолет разбился под Мурманском

В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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По информации агентства, всего на борту были восемь человек. Четверо из них пострадали. Погибших, по предварительной информации, нет.

Вертолет выполнял гражданский рейс. Подробности происшествия и обстоятельства крушения выясняются.

Отметим, что 28 февраля в Мурманске наблюдались неблагоприятные для полетов метеоусловия. Сильный ливневый снег и метель стали причиной закрытия взлетно-посадочной полосы в поселке Мурмаши.