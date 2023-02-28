В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

СМИ: вертолет рухнул под Мурманском

Никита Бородкин

В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет разбился под Мурманском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, всего на борту были восемь человек. Четверо из них пострадали. Погибших, по предварительной информации, нет.

Вертолет выполнял гражданский рейс. Подробности происшествия и обстоятельства крушения выясняются.

Отметим, что 28 февраля в Мурманске наблюдались неблагоприятные для полетов метеоусловия. Сильный ливневый снег и метель стали причиной закрытия взлетно-посадочной полосы в поселке Мурмаши.

Напомним, что 20 февраля в Кузбассе частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе горы Топхан. Всего на борту находились десять человек — один из них погиб, второй пострадал. Причиной происшествия могли стать плохие метеоусловия.

Происшествия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий