Вертолет разбился под Мурманском

В трех километрах от аэропорта Мурманска разбился вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По информации агентства, всего на борту были восемь человек. Четверо из них пострадали. Погибших, по предварительной информации, нет.
Вертолет выполнял гражданский рейс. Подробности происшествия и обстоятельства крушения выясняются.
Отметим, что 28 февраля в Мурманске наблюдались неблагоприятные для полетов метеоусловия. Сильный ливневый снег и метель стали причиной закрытия взлетно-посадочной полосы в поселке Мурмаши.
Напомним, что 20 февраля в Кузбассе частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе горы Топхан. Всего на борту находились десять человек — один из них погиб, второй пострадал. Причиной происшествия могли стать плохие метеоусловия.