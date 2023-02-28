В Петербурге женщина выпала из окна 13-го этажа

Жительница Петербурга выпала из окна квартиры на 13-ом этаже и погибла. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Собеседник издания сообщил, что инцидент произошел в доме на Ленинском проспекте утром 28 февраля. После случившегося сестра погибшей обратилась в полицию.

Уточняется, что 44-летняя россиянка состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По утверждению ее матери, планировалось, что женщина будет проходить лечение.