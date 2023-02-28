В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
13 минут назад

Летевший в Петербург самолет совершил вынужденную посадку «со странным звуком»

Lenta.ru

Самолет авиакомпании Hainan Airlines, вылетевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, развернувшись на половине пути. Об этом сообщает НГС во вторник, 28 февраля.

Летевший в Петербург самолет вынужденно сел «со странным звуком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что причина посадки неизвестна, всех пассажиров отправили в пункт назначения на других рейсах. Очевидец, наблюдавший прилет лайнера в новосибирский аэропорт Толмачево, заявил, что слышал нехарактерный для самолета «странный звук».

«Самолет заходил на посадку в ускоренном режиме, двигатели работали громче нормы, живу прямо под глиссадой и могу определять схему захода», — поделился он.

В аэропорту не стали комментировать состояние лайнера.

Ранее самолеты, направляющиеся в Санкт-Петербург, стали разворачивать и направлять обратно в аэропорты вылета. Власти Санкт-Петербурга объявили о задержке рейсов в аэропорту Пулково до 12 часов.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного летающего объекта. Также стало известно, что в небо над городом подняли истребители. В Минобороны России объяснили, что закрытие воздушного пространства над аэропортом Пулково было связано с тренировкой сил Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону.

Происшествия,Минобороны России,Правительство Санкт-Петербурга,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий