Летевший в Петербург самолет вынужденно сел «со странным звуком»

Самолет авиакомпании Hainan Airlines, вылетевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Новосибирске, развернувшись на половине пути. Об этом сообщает НГС во вторник, 28 февраля.

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Уточняется, что причина посадки неизвестна, всех пассажиров отправили в пункт назначения на других рейсах. Очевидец, наблюдавший прилет лайнера в новосибирский аэропорт Толмачево, заявил, что слышал нехарактерный для самолета «странный звук».

«Самолет заходил на посадку в ускоренном режиме, двигатели работали громче нормы, живу прямо под глиссадой и могу определять схему захода», — поделился он.

В аэропорту не стали комментировать состояние лайнера.

Ранее самолеты, направляющиеся в Санкт-Петербург, стали разворачивать и направлять обратно в аэропорты вылета. Власти Санкт-Петербурга объявили о задержке рейсов в аэропорту Пулково до 12 часов.