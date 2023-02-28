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7 минут назад

Российский полицейский выстрелил в коллегу ради шутки

Lenta.ru

В Омской области старший сержант полиции выстрелил в коллегу и попал ему в живот. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

Российский полицейский выстрелил в коллегу ради шутки
Фото: 

По данным канала, инцидент произошел, когда старший сержант со своим напарником охраняли Калачинский районный военкомат и к ним подъехал второй экипаж полиции. Во время беседы российский полицейский выхватил у одного из коллег табельный пистолет и нажал на курок. Потерпевшего госпитализировали с огнестрельным ранением брюшной полости.

На допросе старший сержант объяснил, что в пистолете не было магазина с патронами, и он выстрелил ради шутки. Конфликтов между коллегами не было, что подтвердили другие сотрудники полиции. Ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Тамбове полицейский применил силу к ребенку при задержании и попал под следствие.

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