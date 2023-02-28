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14 минут назад

ВСУ обстреляли приграничное российское село

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

ВСУ обстреляли приграничное российское село
Фото: lenta.rulenta.ru

«Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Также повреждены линии электропередачи и газопровода», — написал он.

Днем ранее, 27 февраля, глава региона сообщил, что в Белгороде нашли обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Из местных жителей никто не пострадал, но есть разрушения.

С 4 февраля в Белгородской области бессрочно действует высокий режим террористической опасности.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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