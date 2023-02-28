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34 минуты назад

В Ереване задержали разыскиваемого за вандализм россиянина

Елена Прошина

Россиянин задержан в Ереване, в аэропорту Звартноц. В России мужчина разыскивается по делу о вандализме. Об этом пишет ТАСС.

В Ереване задержали разыскиваемого за вандализм россиянина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщили в МВД Армении, 31-летний Никита Каменский прибыл в Ереван из Стамбула. Как выяснилось, в РФ с 20 декабря 2022 года мужчина находится в розыске по обвинению в вандализме. Он был арестован и из аэропорта доставлен в отдел полиции.

Уточняется, что причиной возбуждения дела на Каменского стали антивоенные надписи в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде из Армении.

Ранее сообщалось, что в Киргизии были задержаны пять граждан России за участие в митинге в поддержку Украины. По словам знакомого россиян, они планировали возложить цветы в Дубовом парке у скульптуры «Земля — наш дом» в память о пострадавших от военных действий в Украине, однако были задержаны.

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