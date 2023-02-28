В Ереване задержали разыскиваемого за вандализм россиянина

Россиянин задержан в Ереване, в аэропорту Звартноц. В России мужчина разыскивается по делу о вандализме. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в МВД Армении, 31-летний Никита Каменский прибыл в Ереван из Стамбула. Как выяснилось, в РФ с 20 декабря 2022 года мужчина находится в розыске по обвинению в вандализме. Он был арестован и из аэропорта доставлен в отдел полиции.

Уточняется, что причиной возбуждения дела на Каменского стали антивоенные надписи в районе станции метро «Тимирязевская» в Москве. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде из Армении.