В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
33 минуты назад

СМИ: Беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Московской области

Национальная Служба Новостейиещё 2

В Московской области беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома», сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, беспилотник нашли в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. На место следуют экстренные службы и сапёры, пишет Shot. Отмечается, что после крушения взрыва не наблюдалось.

Сегодня мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что беспилотник залетел в окно квартиры на улице Попова. По словам градоначальника, никто не пострадал. Жителям предложили разместиться в гостинице, пока на месте ЧП работают спецслужбы.

Минобороны: ВСУ попытались атаковать объекты в Краснодарском крае и Адыгее

Кроме того, некий объект, похожий на беспилотник, упал в Адыгее.

Происшествия,Видео,Газпром,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий