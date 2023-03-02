В Крыму украинца осудили за участие в нацбатальоне

Джанкойский районный суд в Крыму приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины за участие в незаконном вооруженном формировании "Батальон имени Номана Челебиджихана" (признан в РФ террористической организацией), сообщили журналистам в пресс-службе суда.
"Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая смягчающие обстоятельства, признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом") и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как сообщал ранее ТАСС, в ноябре 2022 года мужчина был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке въезда на территорию полуострова.
Судом и следствием установлено, что подсудимый в ноябре 2015 года приехал в лагерь батальона в Херсонской области. По его словам, он охранял пункт постоянной дислокации, выполнял хозяйственные работы, копал окопы и возводил оборонительные заграждения.