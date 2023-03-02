В Крыму украинца осудили за участие в нацбатальоне

"Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая смягчающие обстоятельства, признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом") и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.