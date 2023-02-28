Минобороны России заявило, что небо над Санкт-Петербургом закрывалось для тренировки противовоздушной обороны (ПВО) Западной зоны ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Военные отработали вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели, которая якобы нарушила воздушное пространство России. Проведена тренировка по взаимодействую с гражданскими органами управления воздушным движением. Для выполнения учебной задачи были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО.

Напомним, что утром во вторник, 28 февраля, аэропорт «Пулково» временно не принимал самолеты, а над Санкт-Петербургом было закрыто небо. Сообщалось, что задержка рейсов продлится до 12:00 мск, а ограничение на полеты над городом должно было действовать до 13:20 мск. Примерно в 11:55 мск стало известно, что воздушное пространство открыто для полетов.