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Московский подросток пронес в школу пневматический пистолет

На юго-западе Москвы 16-летний подросток пронес в школу пистолет с патронами, сообщает mk.ru.

Московский подросток пронес в школу пневматический пистолет
© globallookpress.com

Инцидент произошел 27 февраля в школе №1532 на улице Теплый стан. Учительница физкультуры заметила в рюкзаке у школьника предмет, похожий на пистолет, забрала его и вызвала полицию.

Правоохранители определили, что пистолет марки Bopner Super Sport является пневматическим. Также в рюкзаке нашли пять патронов к нему. Уточняется, что с подростком проведена воспитательная беседа.

В начале февраля в Красносельском районе Санкт-Петербурга ученик принес в школу страйкбольную гранату и взорвал ее прямо на уроке.

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