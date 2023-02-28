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1 час назад

СМИ: над Петербургом закрыли воздушное пространство

Никита Бородкин

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом в радиусе 200 км закрыто до 13:20 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Над Петербургом закрыли воздушное пространство
Фото: ТАССТАСС

В аэропорту «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12:00 мск.

По информации Telegram-канала 112, сейчас в воздухе работают два истребителя — Су-35 и МиГ-31. Неопознанный объект якобы похож на большой беспилотник.

Напомним, что ранее власти города сообщили, что аэропорт «Пулково» временно не принимает самолеты. Сообщалось, что там объявлена задержка рейсов до 12 часов. Сама воздушная гавань при этом работает штатно.

СМИ сообщали, что в городе ввели план «Ковер» — он объявляется в исключительных случаях, при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного летательного объекта. По данным сервиса отслеживания Flightradar, на подлетах к городу нет ни одного воздушного судна.

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