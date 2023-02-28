Над Петербургом закрыли воздушное пространство

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом в радиусе 200 км закрыто до 13:20 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Фото: ТАСС ТАСС

В аэропорту «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12:00 мск.

По информации Telegram-канала 112, сейчас в воздухе работают два истребителя — Су-35 и МиГ-31. Неопознанный объект якобы похож на большой беспилотник.

Напомним, что ранее власти города сообщили, что аэропорт «Пулково» временно не принимает самолеты. Сообщалось, что там объявлена задержка рейсов до 12 часов. Сама воздушная гавань при этом работает штатно.