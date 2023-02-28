В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Роскомнадзор проверит связанные с «ЧВК Редан» материалы

Lenta.ruиещё 4

Роскомнадзор отреагировал на ситуацию с подростковой субкультурой «ЧВК Редан» после массовых стычек с участием ее членов в российских городах, заявив, что проверяет связанные с ней материалы. Об этом пишет ТАСС.

Роскомнадзор проверит связанные с «ЧВК Редан» материалы
Фото: 

«В ведомстве в настоящее время рассматривается ряд материалов, связанных с "ЧВК Редан"», — сказали в пресс-службе Роскомнадзора, отметив, что материалы направлены на экспертизу в РосмРосмолодежь.

В ведомстве уточнили, что именно Росмолодежь признает запрещенным контент о вовлечении несовершеннолетних в противозаконную деятельность. Роскомнадзор же на основании таких решений блокирует информацию.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что ситуацию с «ЧВК Редан» детально изучат в ближайшее время. По его словам, необходимо разобраться, не стоят ли за происходящим представители недружественных стран.

О субкультуре «ЧВК Редан» стало известно после массовых драк с ее участниками в российских торговых центрах. После инцидентов прошли задержания, также сообщалось об устроенных полицией облавах на подростков из «ЧВК Редан».

Представители «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Считается, что название этого объединения взято из манги и аниме Hunter x Hunter, в которых, по сюжету, присутствует преступная группировка «Геней Редан». Подросток, относящий себя к этой субкультуре, рассказал «Ленте.ру», что суть движения заключается в отстаивании права на неформальную внешность. Он также заявил, что члены субкультуры делятся на адекватных и радикальных.

Происшествия,Василий Пискарев,Росмолодежь,Роскомнадзор,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий