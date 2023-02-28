Власти подтвердили задержку рейсов в Пулково после сообщений об объекте в небе

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задерживаются рейсы. Эти данные после сообщений об объекте в небе подтвердило правительство города в Telegram-канале.

«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении правительства.

О том, что небо над аэропортом Петербурга закрыли, стало известно днем 28 февраля. Предварительно, такие меры ввели из-за неопознанного объекта. В городе действует план «Ковер», который вводят в исключительных случаях. «112» пишет, что это означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных.