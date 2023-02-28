«Пулково» закрыли из-за неопознанного летающего объекта

В Санкт-Петербурге аэропорт «Пулково» временно не принимает самолеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городские власти.

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РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию добавляет, что в «Пулково» объявлена задержка рейсов до 12 часов. Сам аэропорт при этом работает штатно.

Как сообщает «Газета.ru», в городе ввели план «Ковер» — он объявляется в исключительных случаях, при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного летательного объекта. В небо над городом подняли истребители.

Сейчас по данным сервиса FlightRadar, на подлетах к городу сейчас нет ни одного воздушного судна.