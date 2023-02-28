Стало известно о попытке беспилотников ВСУ атаковать российскую нефтебазу

В районе нефтебазы «Роснефти» в Туапсе, где ночью 28 февраля вспыхнул пожар, был зафиксирован беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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О пожаре на нефтебазе в Туапсе на Индустриальной улице сообщил ранее краснодарский главк МЧС РФ. Огонь локализовали на площади 200 квадратных метров и вскоре потушили. Подчеркивалось, что

нефтяные резервуары не пострадали в результате инцидента. Разлив продуктов также не был зафиксирован. Пострадавших нет.

Собеседнику агентства задали вопрос, был ли замечен беспилотник в районе нефтебазы этой ночью.

«Был, но он не попал никуда», - отметил он.