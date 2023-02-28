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33 минуты назад

Власти Адыгеи заявили о падении неустановленного летательного аппарата

Никита Бородкин

Неустановленный летательный аппарат упал на территории Адыгеи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, инцидент произошел в поселке Новом Гиагинского района минувшей ночью. На опубликованных снимках видно обгоревшую и искореженную деталь, предположительно, воздушного средства.

«Самое главное — нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы», — рассказал Кумпилов.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Глава Адыгеи призвал местное население сохранять спокойствие и подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности жителей республики он держит на личном контроле. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 20 февраля в Кузбассе один человек погиб, и еще один пострадал при аварийной посадке частного вертолета Ми-8. Инцидент произошел в районе горы Топхан в Кемеровской области.

Происшествия,Мурат Кумпилов,
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